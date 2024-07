OH MY GIRL、約1年ぶりのカムバック!8月のリリースを目標に準備中

OH MY GIRLがカムバックする。



所属事務所WMエンターテインメントは31日、Newsenに「8月中のカムバックを準備中だ」と明かした。



彼女たちが新しいアルバムを発売するのは、約1年1ヶ月ぶりとなる。最新作は、昨年7月に発表した9thミニアルバム「Golden Hourglass」だ。



2015年に1stミニアルバム「OH MY GIRL」でデビューしたOH MY GIRLは、今年デビュー9周年を迎えた。