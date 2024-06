東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは2024年7月1日〜8月31日までの期間、「ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ」を開催!

各レストランやラウンジで特別なメニューが登場します!

今回は、「シルクロードガーデン」に期間限定で登場する「ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ」のスペシャルメニューを紹介していきます☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間:2024年7月1日 〜 2024年8月31日

販売店舗:東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは2024年7月1日〜8月31日までの期間、「ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ」を開催!

「シルクロードガーデン」でも、「ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ」の特別なメニューが登場します。

今回は、「シルクロードガーデン」で提供されるスペシャルメニューの「ディナーコース」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます。

“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”ディナーコース

© Disney

価格:13,000円

提供時間帯:ディナー

ミートテリーヌ 花山椒風味のマッシュポテトとともに 赤エビのマリネ ナンプラーソース 三種トマトの甘酢漬け海老と冬瓜の蒸しスープ 酸辣醤添え または 蟹肉と冬瓜のスープ帆立貝と雲丹のライスペーパー包み蒸し 干し貝柱ソース 鮑のフリッター スパイシーソルト添えイセエビと野菜のサルサチリ または サーロインのソテー オイスターソース または くちどけ加藤ポークの黒酢ソースとパイナップルソースツブ貝と野菜の炒飯 または 海鮮冷やしそば すだちソース(別途 1,200円)ジャスミン茶とマンゴーのムース 五香粉の焼き菓子 レモンのソルベ または 今月の特製杏仁豆腐(別途800円)

※このメニューのラストオーダーは21:00です

※2名様よりご注文いただけます

※ご利用時間は120分となります

本格的な中華料理がコースで提供される「“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”ディナーコース」

全5品に、デザートプレートが楽しめます☆

主菜は「イセエビと野菜のサルサチリ」または「サーロインのソテー オイスターソース」または「くちどけ加藤ポークの黒酢ソースとパイナップルソース」の3種類から、主食は「ツブ貝と野菜の炒飯」または「海鮮冷やしそば すだちソース」の2種類からお好みで選ぶことができます。

デザートプレートは涼しげな水色や黄色でデコレーション。

ムースやソルベでさっぱりといただけ、そして中華料理らしく五香粉の焼き菓子が添えられています。

“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:ディナー

ザクロジュース、クランベリージュース、パッションフルーツシロップ、アマレットシロップ、ゴールドジュレ、ソーダ、オレンジ、ルッコラ

ディナーの時間帯で提供される「“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”スペシャルドリンク」

赤と黄色の2層になったドリンクは見た目もインパクトたっぷり!

下の黄色い層はゴールドジュレになっており、食感も楽しめます。

ザクロジュースとクランベリージュースをベースに、ソーダもプラスされ後味がすっきりとしています。

ディナーの時間帯限定で味わえるコースとスペシャルドリンクは、お誕生日や記念日などのお祝いのお食事にもぴったり。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「シルクロードガーデン」で期間限定で登場する「ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ」のスペシャルメニューの紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 本格的な中華料理のディナーとスペシャルドリンク!東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.