千葉vs徳島 スタメン発表
[6.16 J2第20節](フクアリ)
※19:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 22 佐々木翔悟
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 5 小林祐介
MF 7 田中和樹
MF 20 高木俊幸
FW 10 小森飛絢
FW 16 横山暁之
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 19 岡庭愁人
DF 40 メンデス
MF 8 風間宏矢
MF 44 品田愛斗
FW 17 林誠道
FW 39 新明龍太
監督
小林慶行
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 10 杉本太郎
MF 18 エウシーニョ
MF 20 児玉駿斗
MF 42 橋本健人
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 15 棚橋尭士
FW 16 渡大生
控え
GK 21 田中颯
MF 6 内田航平
MF 11 杉森考起
MF 14 玄理吾
MF 17 高田颯也
FW 8 柿谷曜一朗
FW 9 ブラウンノア賢信
監督
増田功作
※19:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 22 佐々木翔悟
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 5 小林祐介
MF 7 田中和樹
MF 20 高木俊幸
FW 10 小森飛絢
FW 16 横山暁之
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 19 岡庭愁人
DF 40 メンデス
MF 8 風間宏矢
MF 44 品田愛斗
FW 39 新明龍太
監督
小林慶行
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 10 杉本太郎
MF 18 エウシーニョ
MF 20 児玉駿斗
MF 42 橋本健人
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 15 棚橋尭士
FW 16 渡大生
控え
GK 21 田中颯
MF 6 内田航平
MF 11 杉森考起
MF 14 玄理吾
MF 17 高田颯也
FW 8 柿谷曜一朗
FW 9 ブラウンノア賢信
監督
増田功作