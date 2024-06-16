[6.16 J2第20節](フクアリ)

※19:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 1 藤田和輝

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 22 佐々木翔悟

DF 67 日高大

MF 4 田口泰士

MF 5 小林祐介

MF 7 田中和樹

MF 20 高木俊幸

FW 10 小森飛絢

FW 16 横山暁之

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 19 岡庭愁人

DF 40 メンデス

MF 8 風間宏矢

MF 44 品田愛斗

FW 17 林誠道

FW 39 新明龍太

監督

小林慶行

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス

DF 4 カイケ

DF 5 森昂大

DF 26 青木駿人

MF 10 杉本太郎

MF 18 エウシーニョ

MF 20 児玉駿斗

MF 42 橋本健人

FW 7 チアゴ・アウベス

FW 15 棚橋尭士

FW 16 渡大生

控え

GK 21 田中颯

MF 6 内田航平

MF 11 杉森考起

MF 14 玄理吾

MF 17 高田颯也

FW 8 柿谷曜一朗

FW 9 ブラウンノア賢信

監督

増田功作