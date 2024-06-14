¸¤¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ëÃ±¸ì¤ä¥Õ¥ìー¥º¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤¯¤é¤¤¡©¡Ö¸¤¤È¸ÀÍÕ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ·ë²Ì
¸¤¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ëÃ±¸ì¤ä¥Õ¥ìー¥º¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«
¥À¥ë¥Ï¥¦¥¸ーÂç³Ø¤¬¹Ô¤Ã¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¸¤¤¬Ç§¼±¤Ç¤¤ëÃ±¸ì¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤·¤Æ89Ã±¸ì¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢165¿Í¤Î»ô¤¤¼ç¤È¤½¤Î°¦¸¤¤Ç¤¹¡£¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Â¸³¤Ë¤Ï¡¢ÆýÍÄ»ù¤¬½é´ü¸À¸ì¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÈ¯Ã£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥Äー¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃ±¸ì¤ä¥Õ¥ìー¥º172¸Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°¦¸¤¤¬¤É¤ì¤À¤±È¿±þ¤·¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦¼Â¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢90¡ó¤Î¸¤¤¬È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¡×¡Ö¤ª¤¹¤ï¤ê¡×¡Ö¤ª¤¤¤Ç¡×¡Ö¤ª¤ê¤³¤¦¤µ¤ó¡×¡ÖÂÔ¤Æ¡×¡Ö¥À¥á¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ª»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¯¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤Ë¤âÈ¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤¬Åú¤¨¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¤¤Ç¤Ï15¸Ä¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¸¤¤Ç¤Ï215¸Ä¤â¤Î¸ÀÍÕ¤ËÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼Â¸³¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸¤¤Î41¡ó¤¬¶¥µ»¥¹¥Ýー¥Ä¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢18¡ó¤¬ÀìÌç¿¦¤Î·±Îý·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¤É¤Á¤é¤Î·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¸¤¤Ç¤â100Ã±¸ì～200Ã±¸ì¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ô¥êー¡ÊJohn Pilley¡ËÇî»Î¤¬Âà¿¦¸å¤Ë»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¤¡¢¥Üー¥Àー¥³¥êー¤Î¥Á¥§¥¤¥µー¡ÊChaser¡Ë¤Ï¡¢1022¸Ä¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÌ¾Á°¤òÍý²ò¤·¡¢µ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ô¥êーÇî»Î¤¬¥Á¥§¥¤¥µー¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¶µ¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥§¥¤¥µー¤¬À¸¸å8½µ¤Îº¢¤«¤é¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¶µ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¸¸å8½µ¤È¸À¤¦¤È¡¢·Þ¤¨¤Æ¤¹¤°¤Î»Ò¸¤¤Îº¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Á¥§¥¤¥µー¤¬Í·¤Ó¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢1022¸Ä¤â¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Í×°ø¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¥Ïー¥É¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Í·¤Ó¤ÎÃæ¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï1Æü4»þ´Ö～5»þ´Ö¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ê¤·¤Ä¤±¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£ー¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¿©¤ÙÊª¤Ï°ìÀÚÍ¿¤¨¤º¡¢¥Á¥§¥¤¥µー¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ª»¶Êâ¤ä¥Õ¥ê¥¹¥Óー¤ä¥Üー¥ëÍ·¤Ó¤Ê¤É¤ò¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸¤¤ËÃ±¸ì¤ä¥Õ¥ìー¥º¤òÍý²ò¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¥³¥Ä
¤Ç¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¸¤¤ËÃ±¸ì¤ä¥Õ¥ìー¥º¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó°¦¸¤¤È»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Àµ¤·¤¯Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È
²¿¤è¤ê¤â°¦¸¤¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÌ¾Á°¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°¦¸¤¤ÎÌ¾Á°¤ò¡Ö¤®¤ó¤¸¤í¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¤«¡©¤®¤ó ¤®¤ó¤Á¤ã¤ó ¤®¤ó¤¯¤ó
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸Æ¤ÓÊý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¸¤¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¡Ö¤®¤ó¤¸¤í¤¦¡×¤À¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë¡Ö¤®¤ó¡×¡Ö¤®¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¦¸¤¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òÀµ¤·¤¯³Ð¤¨¤¿¸å¤Ç¡¢¸Æ¤ÓÌ¾¤ä¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¤È¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Ã»¤¤Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸ÀÍÕ¤òÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È
³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤Ã±¸ì¤ä¥Õ¥ìー¥º¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºòÆü¤Ï¡Ö¤ª¤¹¤ï¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¡ÖSit¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤òº®Íð¤µ¤»¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²´Ö¤Ç¤âÅý°ì¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤Ã¤¤êÈ¯²»¤¹¤ë¤³¤È
¸¤¤ËÃ±¸ì¤ä¥Õ¥ìー¥º¤ò¶µ¤¨¤ë»þ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤»Ò¶¡¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤Ã¤¤êÈ¯²»¤¹¤ë¤È¡¢¸¤¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª»¶Êâ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¡Ö¹Ô¤¯¡©¡×¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ´ò¤·¤¯¤Æ¶½Ê³¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ã±¸ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Õ¥ìー¥º¤È¤·¤ÆÍý²ò¤·¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥À¥ë¥Ï¥¦¥¸ーÂç³Ø¤¬¹Ô¤Ã¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¸¤¤¬Ç§¼±¤Ç¤¤ëÃ±¸ì¤ÏÊ¿¶Ñ¤·¤Æ89Ã±¸ì¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1022¸Ä¤â¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤¿¥Üー¥Àー¥³¥êー¤Î¥Á¥§¥¤¥µー¤Ç¤¹¤¬¡¢²æ¤¬²È¤Î°¦¸¤¤¿¤Á¤Ï¤È¸À¤¦¤È¡Ä¤É¤ì¤â¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃ±¸ì¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç»È¤¦Ã±¸ì¤À¤±¤Ç¤â89¸Ä°Ê¾å¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢°¦¸¤¤¬¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¡£