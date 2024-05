話題の新店11軒をまとめて紹介！ 予約困難の絶品フレンチから、京都のスパイスカレーまで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. エクアトゥール(東京・麻布十番)

2024年3月、バンコクに姉妹店を出店するため1年間休業していたフレンチレストラン「エクアトゥール」が再オープンしました。場所は六本木駅から徒歩12分ほど、以前と同じ店舗です。

エクアトゥール 写真:お店から

2. Bowls #(東京・原宿)

<店舗情報>◆エクアトゥール住所 : 東京都港区元麻布3-6-34 カーム元麻布 2FTEL : 非公開

2024年5月、原宿の竹下通りに韓国グリークヨーグルト専門店「Bowls #(ボウルズ)」がオープンしました。

Bowls # 出典:paru1717さん

3. ボエル(東京・三鷹台)

<店舗情報>◆Bowls #住所 : 東京都渋谷区神宮前1-16-6 原宿77ビル 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年4月、笹塚で営業をしていたおやつと雑貨のカフェ「ボエル」が、店舗のあった建物が老朽化に伴う取り壊しとなり、三鷹台駅から徒歩8分ほどの場所に移転オープンしました。

ボエル 出典:くっきーぶるーさん

4. Ciccio(東京・浅草)

<店舗情報>◆ボエル住所 : 東京都杉並区松庵1-13-13TEL : 03-6826-9236

2024年3月、駒形で愛されていたイタリアン「Ciccio tamaya」が「Ciccio」と店名も新たに、つくばエクスプレス・浅草駅から徒歩1分ほどの場所に移転オープンしました。

Ciccio 写真:お店から

5. 生蕎麦 い志井(東京・神楽坂)

<店舗情報>◆Ciccio住所 : 東京都台東区浅草2-4-2 ビーコンテ浅草 1FTEL : 03-5811-1833

大人の街、神楽坂に隠れ家のようなそば店「生蕎麦 い志井」が2023年12月26日、オープンしました。大人のたしなみ、そば前が楽しめる店です。

生蕎麦 い志井 出典:ねこさけさん

6. 伊ざき(東京・白金台)

<店舗情報>◆生蕎麦 い志井住所 : 東京都新宿区神楽坂6-8TEL : 03-6265-0617

2024年4月18日、白金台駅から徒歩約1分のところにオープンした「伊ざき」は、イタリアンと中華と和を融合させたイノベーティブな料理が楽しめるお店です。

伊ざき 出典:orayacham1020さん

7. すき焼き 藤もと(大阪・四ツ橋)

<店舗情報>◆伊ざき住所 : 東京都港区白金台4-7-4 白金台STビル 2FTEL : 03-5539-2167

2024年4月、四ツ橋駅から徒歩1分ほどの場所に、本格的なすき焼きとしゃぶしゃぶを気軽に楽しめる「すき焼き 藤もと」がオープンしました。

すき焼き 藤もと 写真:お店から

8. SPICE HOLIC(京都・四条)

<店舗情報>◆すき焼き 藤もと住所 : 大阪府大阪市西区北堀江1-6-24TEL : 050-5593-3632

2024年4月、四条駅から徒歩5分ほどの場所に、朝8時から本格スパイスカレーが楽しめる「SPICE HOLIC」がオープンしました。

SPICE HOLIC 出典:yama-logさん

9. MATT RESTAURANT2.0(京都・烏丸五条)

<店舗情報>◆SPICE HOLIC住所 : 京都府京都市下京区骨屋町323 高辻三原ビル 1FTEL : 075-744-6062

2024年4月20日、京都の烏丸通り沿いに日本ワインバー「MATT RESTAURANT2.0」がオープンしました。斬新な空間で、日本の伝統と世界の料理技術が融合したこれまでにない美食を体験できます。

MATT RESTAURANT2.0 写真:お店から

10. エクラ ドゥ ショコラ ルイ・ロブション(東京・表参道)

<店舗情報>◆MATT RESTAURANT2.0住所 : 京都府京都市下京区御供石町368 北坂ビル B1FTEL : 050-8892-8474

2024年3月30日、フレンチの巨匠、ジョエル・ロブションの子息、ルイ・ロブションが手掛ける世界初のショコラトリー「エクラ ドゥ ショコラ ルイ・ロブション」が表参道にオープンしました。

エクラ ドゥ ショコラ ルイ・ロブション 写真:お店から

11. ここにもとだか(東京・大崎広小路)

<店舗情報>◆エクラ ドゥ ショコラ ルイ・ロブション住所 : 東京都渋谷区神宮前5-3-13 TWIN PLANET North BLDG 1FTEL : 03-6427-1402

2024年4月、五反田駅より徒歩8分ほどの場所に新たに竣工した「五反田JPビルディング」。そのビル内に人気店「とだか」の絶品メニューを気軽に楽しめる居酒屋「ここにもとだか」がオープンしました。

ここにもとだか 出典:あんよ♪さん

<店舗情報>◆ここにもとだか住所 : 東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディングTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:食べログマガジン編集部

