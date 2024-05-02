櫻坂46、新ライブ映像作品の発売を記念してグランジ遠山＆はんにゃ.金田が櫻坂46を熱く語り合う特別番組が配信決定

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■特別番組は、ライブBD＆DVD発売日の5月15日20時から配信！

櫻坂46のライブBlu-ray＆DVD『3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM』のリリースを記念して、グランジの遠山大輔、はんにゃ.の金田哲のふたりが櫻坂46について語り合う特別番組が、同作発売日の5月15日20時から櫻坂46のオフィシャルYouTubeチャンネルで生配信される。

これまで同様の企画が過去4回行われており、5回目となる今回は、遠山と金田が『3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM』の見どころをそれぞれの視点でセレクトし、熱く語る。

当日は、ハッシュタグ「#櫻坂46スペシャでリリパ」で熱い思い投稿しよう。なお、番組に櫻坂46のメンバーは出演しない。

配信情報

YouTube『櫻坂46 LIVE Blu-ray&DVD「3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM」発売記念リリースパーティ supported by SPACE SHOWER TV』

05/15（水）20:00～配信予定

出演：遠山大輔（グランジ）、金田哲（はんにゃ.）

リリース情報

2024.05.15 ON SALE

Blu-ray＆DVD『3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM』

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/