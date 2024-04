◆大阪・長居公園で、肉尽くしのフードフェス「THE MEAT OSAKA 2024」開催｜GW2024

◆大阪・長居公園で、肉尽くしのフードフェス「THE MEAT OSAKA 2024」開催|GW20242024年4月26日(金)〜5月6日(月・休)まで、大阪・長居公園で、「THE MEAT(ザ ミート) OSAKA 2024」が開催される。会場にはステーキ、ハンバーグ、唐揚げなど、全国各地の名店による肉料理が大集結。ここでしか味わえないメニューも登場するのでお楽しみに!

肉マニア必見!肉がテーマのフードフェス「THE MEAT OSAKA 2024」は、2022、2023年のGWに開催し、36万人以上を動員した「ビーフフェス」を前身とするイベント。さらにパワーアップした「THE MEAT OSAKA 2024」では、ビーフフェスでも大人気だった牛肉料理に加えて、厚切りポークや焼き鶏、唐揚げ、ケバブ、ソーセージなど約20種類の多彩な肉料理が楽しめる。さらに、肉料理にぴったりのビールやスイーツも。今年のGWは、友人や家族と一緒にNIKUメニューで盛りあがろう!玉川精肉店「塩とわさびで食べる牛レアカツ」1400円牛も!豚も!鶏も!全部食べたい!会場で味わえるメニューの一例をご紹介。大阪・北浜「素材の力と和の心 乾坤一擲(けんこんいってき)」からは、「塩麹漬け厚切り牛タンの鉄板焼き」1400円が登場。牛タンの中でも特に柔らかい部分だけを塩麹にじっくり漬け込むことで、厚切りながら柔らかく、ジューシーで旨みたっぷり。東京・世田谷「玉川精肉店」の自慢の逸品は「塩とわさびで食べる牛レアカツ」1400円。その名の通り、ほんのり中心をレアに仕上げたレアカツは、上質な和牛な赤身と、上品な脂とのバランスが絶妙。このほかにも、千葉・船橋「天下一の焼肉 将泰庵」の「将泰庵の飲めるハンバーグ」1400円や、大分・中津「大分聖地中津からあげ ぶんごや」の「中津からあげ 秘伝醤油仕立て(5個入り)」800円など、気になるメニューが目白押し。「MEAT PAINT presented by BAKIBAKI」※画像はイメージですしっかりお腹を満たしたら、体験型コンテンツで遊ぼうさらに会場内には、SPORTS、MUSIC、ART、BRAINなどさまざまなジャンルへのチャレンジをコンセプトに掲げる、体験型エリア「THE CHALLENGE」が登場。アーティストのBAKIBAKIさんが監修する、アーティストと一緒にウォールアートを制作する「MEAT PAINT presented by BAKIBAKI」や、成功数に応じてファストチケットや食券をプレゼントがもらえる「バスケフリースロー」、会場内にいる人とチームを組んで対戦する「バスケ3 on 3トーナメント戦」などユニークなコンテンツが充実。※コンテンツにより開催日、開催時間が異なりますのでご注意ください。※天候などの都合により、予告なく休止となる場合がございます。並ばず、ゆったり過ごせる有料シートも要チェック!ファミリーやグループでゆっくり食事を楽しみたい!という人のために有料シート『THE MEATラウンジ』もご用意。会場に出店しているメニューを、スタッフがテーブルオーダー&テーブル会計で運んでくれるシステムで、1テーブル(おとな最大4名まで)80分制で、事前予約制。予約は「THE MEAT」公式アプリで受け付けているので、ぜひダウンロードして。