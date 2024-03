SF超大作が破竹の勢いを見せている。世界累計興行収入が前作『DUNE/デューン 砂の惑星』(2021)の4億3,392万ドルを上回ったことがわかった。

現時点で、『デューン 砂の惑星 PART2』のトータル興収は4億9,471万ドルを突破した。アメリカ国内とそれ以外の海外地域での売上比率はおよそ4:6。アメリカでは公開3週目の時点で前作から2倍の成績を収めており、世界各国ではイギリス、中国、ドイツ、フランス、オーストラリア、韓国の順に高いパフォーマンスを見せている。

米によれば、日本では3月8日~10日に行われた先行上映を含め、170万ドル(2億5,319万円、1ドル148.96円換算)を記録。前作のオープニング成績から22%増の数字だといい、作品への関心が高まっていることがわかる。

全編IMAXで撮影された本作では大スクリーン鑑賞が好評で、IMAXでの世界累計興収は全体の約5分の1を占める1億400万ドルとのこと。なお、日本ではオープニング成績の45%がIMAXからの売り上げだという。

前作『DUNE/デューン 砂の惑星』を含めコロナ禍での封切りとなった複数の大作映画では、ハリウッドでは先例を見ないストリーミングサービスと劇場での同時公開が行われた。コロナ禍も収束し、かつての客足が復活しつつある状況で、『デューン 砂の惑星 PART2』は2024年に公開された映画でNo.1の興収成績を更新中。5億ドル突破も間近で、次なるマイルストーンは10億ドルとなる。

ちなみに『デューン 砂の惑星』シリーズからは3作目の製作が期待視されており、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督はすでに脚本を執筆済み。主演のやゼンデイヤといった主要キャストも続投に前向きだ。

『デューン 砂の惑星 PART2』は公開中。

