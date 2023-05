アパレルや雑貨などを展開するブランド「niko and …(ニコアンド)」と、アイス「明治 エッセル スーパーカップ」のコラボレーションアイテムが、5月12日(金)から、「niko and …」の一部店舗と公式WEBストア「.st(ドットエスティ)」で発売中だ。

【写真】アクリルキーホルダーやスマホショルダーも! コラボアイテム一覧

■“ニコニコと楽しい毎日を提供する”がコンセプト

今回登場するのは、“ニコニコと楽しい毎日を提供する“をコンセプトにした、コラボレーションアイテム全6品。

ラインナップには、小物収納に便利な「巾着」や、ギフトにもおすすめの「タオルハンカチ」、「スマホショルダー」などが登場。日々の生活に溶け込むオリジナルアートが可愛い商品が揃った。

また「niko and … COFFEE(ニコアンド コーヒー)」では、「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」をまるごと1個使用した贅沢なコラボレーションスムージーを販売。初夏ならではの美味しい限定メニューを楽しむことができる。

【「『niko and …」×『明治 エッセル スーパーカップ』コラボ」概要】発売日:5月12日(金)販売場所:「niko and …」一部店舗、公式WEBストア「.st(ドットエスティ)」 ※コラボスムージーは「niko and ... COFFEE」各店で販売