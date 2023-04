音楽家の坂本龍一(さかもと・りゅういち)さんが3月28日、都内の病院で死去した。71歳。元妻でシンガーソングライター・矢野顕子(68)が4日、自身のツイッターで追悼した。

矢野は「Dearest Ryuichi, Would you like to play piano four hands together again?I miss you very much.」と英語で投稿。「龍一さん、もう一度、ピアノの連弾をしませんか?あなたがいなくなってとてもさみしいです」と、故人を偲んだ。

1982年に坂本さんと結婚。長女で現在ミュージシャンの美雨をもうけた。坂本さんとは長く別居生活が続き、2006年に離婚していた。