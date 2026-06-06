お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也、屋敷裕政が１日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ニューヨークＯｆｆｉｃｉａｌＣｈａｎｎｅｌ」を更新した。この日は、お笑いコンビ・モリマンのホルスタイン・モリ夫、種馬マンがゲスト。現在は吉本興業・札幌支社に所属するモリマンに、東京時代の苦労を聞いた。モリマンは９０年代にフジテレビ系列「ボキャブラ天国」などの出演で知名度を上げ、数少ない女性コンビとして