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Students break acceleration world record | News | Oct 6, 2022 | University of Stuttgart
https://www.uni-stuttgart.de/en/university/news/all/Students-break-acceleration-world-record/
GreenTeam - World Record - 0-100km/h - 1.461s - YouTube
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