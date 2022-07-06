¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ÏÃ¯¤ÎÊª¸ì¡©¡Ö1000¡ó°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×
Netflix¤ÇºÇ¤â¸«¤é¤ì¤¿±Ñ¸ìºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡¡Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î´ë²è¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤â¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ö1000¡ó°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×Í½Äê¤À¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÊÆVariety¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Netflix¤¬¸Ø¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2Éô¹½À®¤Î¥·¡¼¥º¥ó4¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÇúÈ¯Åª¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂç¿Íµ¤SF¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥·¡¼¥º¥ó5¤ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤·¤ÆËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÂ³¤¯¤è¤¦¤À¡£
¥À¥Õ¥¡¡¼·»Äï¤¬¸ì¤Ã¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤Ï¡©
¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ò´ë²èÃæ¤À¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥È¡õ¥í¥¹¤Î¥À¥Õ¥¡¡¼·»Äï¤À¤¬¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
½Ð±é¤·¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖHappy Sad Confused¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ï¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤È¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Â¾¤ÎÈï¸³¼Ô¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤¤¤¦±½¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤â¤¦¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»þ´Ö¤ò¤½¤Î¤¿¤á¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¿¤·¡£¤À¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1000¡ó°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°¤Î¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î´¶À¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´ê¤ï¤¯¤Ð¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´Ö¡¢¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¥À¥Õ¥¡¡¼·»Äï¡£¿§¡¹¤È´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏNetflix¤Ç¤µ¤¨¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÆâÍÆ¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥·¡¼¥º¥ó5¤âÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡ª
¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î´ë²è¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê¹ÔÃæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤êÃ»¤¯¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ÎÁá¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥·¡¼¥º¥ó4¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢Áá¤¯¤â¥·¡¼¥º¥ó5¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡¡Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡ÙºÇ¿·¥·¡¼¥º¥ó4¤ÏNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë