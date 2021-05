『LAW＆ORDER』フランチャイズに新たなシリーズが誕生！

シーズン24まで更新が決まっている長寿犯罪捜査ドラマ『LAW&ORDER:性犯罪特捜班』。現在、米NBCにて放送中のシーズン22にエリオット・ステイブラー刑事役のクリストファー・メローニがカムバックし、スピンオフドラマ『Law & Order: Organized Crime(原題)』もスタートした。そんな同フランチャイズに、新たなシリーズが誕生することがわかった。米Deadlineが報じている。

新作ドラマは、刑事弁護事務所の内部を描く法律ドラマ『Law & Order: For The Defense(原題)』。刑事司法制度とともに弁護士たちの様子が細かく描かれ、現代のモラル・ストーリーが展開されていく。

