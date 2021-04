『スーパーナチュラル』ミシャ・コリンズが、なぜアカデミー賞の候補者席に!?

現地時間4月25日(日)に開催された第93回アカデミー賞授賞式で、『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』のカスティエル役で知られるミシャ・コリンズが候補者席に着いている姿が映し出された。英Digital Spyが報じている。

ミシャは、作品賞を含む6部門で候補となった米Amazonのオリジナル映画『サウンド・オブ・メタル』で、原案・脚本・監督を務めたダリウス・マーダーの同伴者として式に出席していた。

The pic.twitter.com/wIN8NUJxtt

しかし、第93回アカデミー賞授賞式は感染対策のため人数を減らして行われており、ノミネートされていないミーシャがなぜ、『サウンド・オブ・メタル』のテーブルに着いているのかと不思議に思った人は少なくなかったようで、一時ミシャの名前が米国でトレンド入りするほど。

そして、その疑問の答えは今年3月にミーシャがアップしたツイートにある。

I'm proud of my dear friend from 7th grade, pic.twitter.com/vsPlOTqBQL