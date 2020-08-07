在宅勤務で需要高まるノートPC、アップル製よりNEC製がいま人気！ ノートPC週間売れ筋ランキング
「BCNランキング」2020年7月27日から8月2日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC）
2位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC）
3位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通）
4位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）
5位 MacBook Pro Touch Bar搭載 Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MXK32J/A（アップル）
6位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 プレミアムホワイト
FMVA42E1W1（富士通）
7位 MacBook Pro Touch Bar搭載 Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWP42J/A（アップル）
8位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MWTL2J/A（アップル）
9位 VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）
10位 E203MA スターグレー
E203MA-4000G2（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC）
2位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC）
3位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通）
4位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）
5位 MacBook Pro Touch Bar搭載 Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MXK32J/A（アップル）
6位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 プレミアムホワイト
FMVA42E1W1（富士通）
7位 MacBook Pro Touch Bar搭載 Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWP42J/A（アップル）
8位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MWTL2J/A（アップル）
9位 VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）
10位 E203MA スターグレー
E203MA-4000G2（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。