MWTJ2J/A

写真拡大

　「BCNランキング」2020年7月27日から8月2日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　LAVIE N15 パールホワイト

N1565/AAW（NEC）

2位　LAVIE N15 ネイビーブルー

N1565/AAL（NEC）

3位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック

FMVA42E1B1（富士通）

4位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ

MWTJ2J/A（アップル）

5位　MacBook Pro Touch Bar搭載 Retinaディスプレイモデル スペースグレイ

MXK32J/A（アップル）

6位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 プレミアムホワイト

FMVA42E1W1（富士通）

7位　MacBook Pro Touch Bar搭載 Retinaディスプレイモデル スペースグレイ

MWP42J/A（アップル）

8位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド

MWTL2J/A（アップル）

9位　VivoBook 15 X512DA

X512DA-BQ1136TS（ASUS）

10位　E203MA スターグレー

E203MA-4000G2（ASUS）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。