国内最大級の映画チケット予約サービス「映画ランド」は、サービス内のデータに基づいた2020年3月第2週公開作品の週末における「予約アクセスランキング」を発表しました。

第1位:『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』

(C)2020「PRINCE OF LEGEND」製作委員会

一介の土木業者である主人公・安藤シンタロウが、様々な抗争の末に、やがて貴族・ドリーとなるまでを描く連続ドラマ「貴族誕生 -PRINCE OF LEGEND-」(2019年11月〜2020年1月OA)。劇場版『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』では、ドリーが率いる愛と優しさに溢れたエレガントな貴族たちが、“伝説”の称号を巡って、王子たちと史上空前の大バトルを繰り広げるストーリーが描かれる。

主人公・伝説の貴族ドリー役の白濱亜嵐(GENERATIONS from EXILE TRIBE / EXILE)を筆頭に、“貴族”チームに中島健、廣瀬智紀、荒牧慶彦、DAIGO、山本耕史ら。対する“王子”チームには、前作『PRINCE OF LEGEND』を彩った王子たちが誰一人欠けることなく再集結。GENERATIONS from EXILE TRIBEから片寄涼太、佐野玲於、関口メンディー、劇団EXILEから鈴木伸之、町田啓太、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEから川村壱馬、吉野北人、藤原樹、長谷川慎が出演する。

※『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』を観た人の感想

「かっこよすぎた 」「ハイローと同じくリピーター続出の予感です!」「とにかく、全体を通して顔のアップが凄すぎる!」(映画ランドで投稿されたレビュー抜粋)

第2位:『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』

(C)THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN INC., UK DONOVAN LTD.

『わたしはロランス』『Mommy/マミー』『たかが世界の終わり』などで知られるグザヴィエ・ドランが監督を務める本作。大ヒットTVシリーズに出演し、一躍スターの座へと駆け上った、人気俳優のジョン・F・ドノヴァンが死んだ。自殺か事故か、あるいは事件か、謎に包まれた彼の死の真相をにぎる鍵は、世間で一大スキャンダルを巻き起こした、11歳の少年ルパートとの“秘密の文通”。100通以上に渡る手紙から明かされる、華やかなスターの光と影、スキャンダラスな世界の表と裏が描かれる。

※『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』を観た人の感想

「彼の作品で一番好きです。」「俯瞰映像がきれい。時代の越えかたが、秀逸、自然。母親との関係性が、普遍で普通で違和感がない。理屈っぽいところもあっていい。」(映画ランドで投稿されたレビュー抜粋)

第3位:『ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方』

(C)2018 FarmLore Films ,LLC

自然を愛する夫婦が“夢”を追う8年間の奮闘を描くドキュメンタリー。殺処分寸前で保護した愛犬のトッドの鳴き声が原因で大都会ロサンゼルスのアパートを追い出されたジョンとモリー。料理家の妻は、本当に体にいい食べ物を育てるため、トッドを連れて夫婦で郊外へと移り住むことを決心する。だが、そこに広がっていたのは200エーカー(東京ドーム約17個分)もの荒れ果てた農地だった。時に、大自然の厳しさに翻弄されながらも、そのメッセージに耳を傾け、命のサイクルを学び、愛しい動物や植物たちと未来への希望に満ちた究極に美しい農場を創りあげていく。

※『ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方』を観た人の感想

「誰も見向きもしない様な土地を見事に蘇らせて行く様の重要な部分をうまく切り出し美しい農場へと変化して行くのが観ていてとても心地良かったです。」(映画ランドで投稿されたレビュー抜粋)

第4位:『エキストロ』

(C)2019 吉本興業株式会社

テレビや映画の時代劇撮影が数多く行われる茨城県つくばみらい市にある巨大ロケ施設「ワープステーション江戸」を舞台に、エキストラたちの悲喜こもごもの営みを描く骨太なドキュメンタリー・・・と思いきや、キラキラ輝く主役スターたちの脇で、文句も言わずに撮影に参加するエキストラたち。そんな中、ある撮影の現場で彼らを取り巻くとんでもない事件が発覚。物語が一気に急展開を迎えるのだった。

萩野谷幸三をはじめ、山本耕史、斉藤由貴、寺脇康文など、脇を固める主役級の役者の”狂”演と、藤波辰爾、黒沢かずこ(森三中)、加藤諒、三秋里歩、石井竜也、荒俣宏、大林宣彦監督らが、それに輪をかけて”嘘か本当か”リアルに出演。前代未聞のモキュメンタリー映画だ。

【映画ランド 初週予約アクセスランキング】

2020年3月第2週に公開された映画を対象に、チケット予約開始日から2020年3月15日(日)までの予約アクセス数(※1)を集計し、予約アクセスの割合(※2)が高い作品から順に「映画ランド 週末予約アクセスランキング」として算出したものです。

※1:予約アクセス数とは、映画ランドアプリにて上映時間から各劇場サイトにアクセスした回数です。

※2:予約アクセス割合とは、2020年3月第2週に公開された各作品の予約アクセス数を、同時期に公開された全作品の予約アクセス数の合計で割った数値です。

・本ランキングは2020年3月第2週公開の全作品を対象としたものです。

・特別興行作品は本ランキングの対象外です。