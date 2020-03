〈今週公開の新作映画をご紹介!〉

(C)2020「PRINCE OF LEGEND」製作委員会

映画『貴族降臨 PRINCE OF LEGEND』3.13(金)公開

一介の土木業者である主人公・安藤シンタロウが、様々な抗争の末に、やがて貴族・ドリーとなるまでを描く連続ドラマ「貴族誕生 -PRINCE OF LEGEND-」(2019年11月〜2020年1月OA)。劇場版『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』では、ドリーが率いる愛と優しさに溢れたエレガントな貴族たちが、“伝説”の称号を巡って、王子たちと史上空前の大バトルを繰り広げるストーリーが描かれる。

主人公・伝説の貴族ドリー役の白濱亜嵐(GENERATIONS from EXILE TRIBE / EXILE)を筆頭に、“貴族”チームに中島健、廣瀬智紀、荒牧慶彦、DAIGO、山本耕史ら。対する“王子”チームには、前作『PRINCE OF LEGEND』を彩った王子たちが誰一人欠けることなく再集結。GENERATIONS from EXILE TRIBEから片寄涼太、佐野玲於、関口メンディー、劇団EXILEから鈴木伸之、町田啓太、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEから川村壱馬、吉野北人、藤原樹、長谷川慎が出演する。

(C)THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN INC., UK DONOVAN LTD.

映画『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』3.13(金)公開

『わたしはロランス』『Mommy/マミー』『たかが世界の終わり』などで知られるグザヴィエ・ドランが監督を務める本作。大ヒットTVシリーズに出演し、一躍スターの座へと駆け上った、人気俳優のジョン・F・ドノヴァンが死んだ。自殺か事故か、あるいは事件か、謎に包まれた彼の死の真相をにぎる鍵は、世間で一大スキャンダルを巻き起こした、11歳の少年ルパートとの“秘密の文通”。100通以上に渡る手紙から明かされる、華やかなスターの光と影、スキャンダラスな世界の表と裏が描かれる。

(C)2018 FarmLore Films ,LLC

映画『ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方』3.14(土)公開

自然を愛する夫婦が“夢”を追う8年間の奮闘を描くドキュメンタリー。殺処分寸前で保護した愛犬のトッドの鳴き声が原因で大都会ロサンゼルスのアパートを追い出されたジョンとモリー。料理家の妻は、本当に体にいい食べ物を育てるため、トッドを連れて夫婦で郊外へと移り住むことを決心する。だが、そこに広がっていたのは200エーカー(東京ドーム約17個分)もの荒れ果てた農地だった。時に、大自然の厳しさに翻弄されながらも、そのメッセージに耳を傾け、命のサイクルを学び、愛しい動物や植物たちと未来への希望に満ちた究極に美しい農場を創りあげていく。

