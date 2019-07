『ディセンダント』キャメロン・ボイス、20歳の若さで急逝。共演者が早すぎる死を悼む

ディズニーの悪役キャラクターに子孫がいて、10代だったら...という発想から誕生した人気TV映画『ディセンダント』。本シリーズで「101匹わんちゃん」の悪女クルエラ・デ・ヴィルの息子カルロス役を演じたキャメロン・ボイスが20歳で亡くなったことが明らかとなった。現地時間7月6日(土)、家族により死亡が確認された。米ABCなど複数のメディアが一斉に報じている。

【関連記事】【まとめ】『ディセンダント』のあの人や人気スターの身内も!キャメロンより1歳年上、昨年20歳を迎えた海外スターたち

7月6日(土)夜、家族の代理人は報道陣に対し「私たち家族は、今朝キャメロンを失い、深い悲しみの中にいます。息子は治療中だった病気による急性発作が原因で、睡眠中に息を引き取りました。最も明るく輝く光のひとつが世界から消えてしまいました。しかし彼の魂は、彼に出会い、愛してくれた人々の優しさや思いやりを通して生き続けるでしょう」と述べた。そして急逝した最愛の息子の死を静かに悼むことができるよう、プライバシーの尊重を呼びかけた。

米国ロサンゼルス出身のキャメロンは、わずか9歳でキーファー・サザーランド(『24-TWENTY FOUR-』)主演のホラー映画『ミラーズ』でスクリーンデビューを果たした。その2年後、アダム・サンドラー(『50回目のファーストキス』)の息子役で映画『アダルトボーイズ青春白書』に出演。映画は続編『アダルトボーイズ遊遊白書』も製作された。

アダムは訃報を受け、7月7日(日)に「早すぎる。愛らしすぎる。面白すぎる。本当にいい奴で、凄く才能があって、周りの子に比べてしっかりした子だった。大好きだった」とツイート。

そしてキャメロンを一躍スターダムに押し上げたのは、ディズニー・チャンネルの人気コメディ『ジェシー!』でのロス家の長男ルーク役。2011年から4シーズン続いた本作で、わがままでへそ曲がりだけど憎めない、個性的なキャラクターを魅力いっぱいに演じた。

本作でいたずら好きな妹ズーリを演じたスカイ・ジャクソン(『マーベル ライジング:始動』)は自身のInstagramにドラマでの一場面を掲載して、「どこから始めたらいいかわからない...言葉が見つからない」とあまりにも突然のことでショックが大きいと投稿。「ほぼ毎日撮影で一緒にいられて本当に幸せだった。あなたは最高のハグをくれた。2、3か月前に会った時に、もっときつくハグしておけば良かった。お兄ちゃんでいてくれてありがとう。まだ混乱していて涙が止まらないの。愛してる」と堪えきれない悲しみを綴った。

s k a i (@skaijackson) on Jul 7, 2019 at 3:09am PDT

姉エマに扮したペイトン・リスト(『ザ・スイッチ』)は、「まだ耳にのこっている、思わずつられて笑ってしまうような笑い方をする男の子。周りのみんなにたくさんの希望や愛を残した男の子。彼は私より年下だったけれど、愛や優しさをどう広げたら良いか教えてくれた」と感謝の気持ちを綴り、決して忘れないと結んだ。

PeytonList (@peytonlist) on Jul 7, 2019 at 10:49am PDT

2015年からディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービー『ディセンダント』に出演したキャメロン。2017年には2作目も放送されており、3作目も既に撮影は完了、今年の8月2日(金)から全米で放送されることが決定している。

訃報を受け、ディズニ―・チャンネルも声明を発表。「キャメロンは才能溢れるパフォーマーであり、思いやりのある思慮深い人間でした。そして何より彼は、愛情あふれる、何事にもひたむきな、息子であり、兄弟であり、孫であり、友人でした」とその早すぎる死を悼んだ。

『ディセンダント』シリーズで監督を担うケニー・オルテガは自身のInstagramにキャストが円陣を組み手を重ねた写真を掲載し、「キャメロンはいつも、愛と笑いと思いやりをもたらしてくれた。彼の才能は計り知れず、彼の優しさや寛大さは溢れんばかりだった。彼と出会え、一緒に仕事ができたことは、言葉に尽くせないほど光栄だ。これからは愛と美しさに君の姿を見るだろう」と敬意を表し、「安らかに、キャㇺ。君は永遠に僕にとって少年だ」と語った。続けて、キャメロンのオフショット写真に「君はずっと僕らの心の中に生き続けるよ」とコメントして掲載した。

Kenny Ortega (@kennyortegablog) on Jul 7, 2019 at 1:48am PDT

同じくディズニー・チャンネル出身のゼンデイヤ(『シェキラ!』)もキャメロンの写真を自身のTwitterに投稿、友人や家族に寄り添いたいと気遣った。

Absolutely heartbreaking, my heart goes out to his friends and family July 7, 2019