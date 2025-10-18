今日18日は、低気圧や前線の影響で、日本海側を中心に雨が降り、長崎県で激しい雨の降った所がありました。このあとも日本海側は断続的に雨が降り、激しい雨の降る所があるでしょう。北陸では大雨となる恐れがあります。太平洋側も所々で雨が降りそうです。

今日18日 長崎県で激しい雨

今日18日は2つの前線を伴った低気圧が北日本に近づいています。



午前中は、北海道の日本海側から九州北部を中心に雨雲がかかりました。1時間雨量は、長崎県五島市福江で43.5ミリ、長崎県新上五島町有川で38.5ミリの激しい雨が降りました。

午後は雨エリアが拡大 日本海側で激しい雨に注意

このあとは、2つの前線を伴った低気圧が北海道や東北付近をそれぞれ進む見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の非常に不安定な状態となるでしょう。



日本海側は明日19日の明け方にかけて断続的に雨や雷雨で、激しい雨の降る所がありそうです。特に北陸では大雨となる所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。



太平洋側でも所々で雨が降り、本降りの雨となりそうです。お出かけの際は雨具があると安心です。

激しい雨とは?

激しい雨は、1時間雨量が30ミリ以上〜50ミリ未満の雨を表しています。これは、バケツをひっくり返したように降るイメージです。また、傘をさしていてもぬれるレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。外では道路が川のようになり、高速道路を走る車は、タイヤと路面の間に水の膜ができて、ブレーキがきかなくなる「ハイドロプレーニング現象」が起こるおそれがあります。



激しい雨が降ると予想される所や激しい雨が降った所では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫を引き起こす可能性がありますので、注意が必要です。