歌手でタレントの堀ちえみ（59）が7日までにブログを更新。インプラントが緩んだことを報告した。堀は「奥歯のインプラントが緩み、急いで歯科医院へ」と報告し「私の場合、舌の移植した側（左の皮弁）の圧が、どうしても普通以上に、奥歯にかかってしまうため、いくらインプラントといえどもねぇ…本当にごく稀ですが、今日のように緩みがでてしまいます」と説明した。さらに「話すことや歌うことが多いと、特にそうなりますね