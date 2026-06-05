＜全米女子オープン初日◇4日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞先週の日本ツアー「リゾートトラスト レディス」で今季2勝目を挙げ、その勢いのまま渡米した河本結。しかし、名門・リビエラCC攻略は一筋縄ではいかなかった。【写真】ういういしい！プロテスト合格時の河本結と豪華な同期たち世界ランキング上位の資格で出場権を手にした今大会。初日は1バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「75」と苦しみ