グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）に練習生として出演した日本人振付師・YUMEKIが4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。【写真】オーラ凄い…“角度”もイケメンなYUMEKIマイケルの楽曲が、ダンスとの出会いだったというYUMEKI。レッドカーペットには、マイケルの