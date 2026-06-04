『ボイプラ2』出演で話題・YUMEKI、レッドカーペット登場 華やかなオーラ放つ
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）に練習生として出演した日本人振付師・YUMEKIが4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。
【写真】オーラ凄い…“角度”もイケメンなYUMEKI
マイケルの楽曲が、ダンスとの出会いだったというYUMEKI。レッドカーペットには、マイケルの音楽をバックに軽快な足取りで登場した。グレーのスーツをビシッと着こなし、かっ歩。多くの報道陣やマイケルファンには、笑顔を見せ、華やかなオーラを放っていた。
マイケル・ジャクソンは、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超え、全世界的なアイコンとなった“キング・オブ・ポップ”。本作では、世界的スターへと駆け上がる若き日のマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独、父の支配と自身の理想の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく姿を描く。
イベントには、主人公・マイケル役を務める実甥のジャファー・ジャクソンを含むキャスト＆製作陣も集結した。
【写真】オーラ凄い…“角度”もイケメンなYUMEKI
マイケルの楽曲が、ダンスとの出会いだったというYUMEKI。レッドカーペットには、マイケルの音楽をバックに軽快な足取りで登場した。グレーのスーツをビシッと着こなし、かっ歩。多くの報道陣やマイケルファンには、笑顔を見せ、華やかなオーラを放っていた。
イベントには、主人公・マイケル役を務める実甥のジャファー・ジャクソンを含むキャスト＆製作陣も集結した。