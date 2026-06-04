鶴岡市で2日、ことし2件目の緊急銃猟が行われるなど、山形県内では過去最悪のペースでクマが出没しています。こうした中、国と東北6県、それに新潟県の情報共有を図る初の会議が3日、宮城県で開かれました。この会議は、東北各地で被害や出没が相次いでいるツキノワグマについて、国や各県の取り組みなどを共有し東北地方全体の対策を強化しようと環境省が開いたものです。クマの出没件数や被害が過去最多となった昨年度、そ