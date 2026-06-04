石川県内で2025年の1年間に生まれた子どもの数は、10年ぶりに増加したものの、1人の女性が生涯に産む子どもの数は2024年に次いで過去2番目に少なくなりました。厚生労働省によりますと、2025年の1年間に県内で生まれた子どもの数は6242人で、前の年より164人多くなり10年ぶりに増加しました。一方で、女性1人が生涯に産む子どもの数の指標を示す合計特殊出生率は1.30となり、過去最低だった2024年の1.23を上回ったものの過去2番目