きょうは雲が多く、所々で雨が降るでしょう。 【写真を見る】東海地方は所々で雨 予想最高気温は名古屋･津で26℃ 岐阜29℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/4 昼） 正午前の名古屋市内は雲が広がり、すっきりしない天気となっています。この時間の気温は23.1℃で、風が強まってきています。 きょうは午後も雲が多く、各地で強い風が続くでしょう。岐阜県では、所々で雨が降る見込みです。三重県でも、夜は南部を中心に雨雲が広がる