きょうは雲が多く、所々で雨が降るでしょう。

【写真を見る】東海地方は所々で雨 予想最高気温は名古屋･津で26℃ 岐阜29℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/4 昼）

正午前の名古屋市内は雲が広がり、すっきりしない天気となっています。この時間の気温は23.1℃で、風が強まってきています。

きょうは午後も雲が多く、各地で強い風が続くでしょう。岐阜県では、所々で雨が降る見込みです。三重県でも、夜は南部を中心に雨雲が広がるでしょう。



最高気温は名古屋・津・尾鷲で26℃、岐阜で29℃、高山では27℃の予想です。日差しが少なく、きのうより気温が低くなる所が多いでしょう。

あすは愛知・三重で昼ごろまで雨の所も

【週間予報】

あす金曜日も曇り空が続くでしょう。昼ごろまでは愛知県や三重県で雨が降る所がありそうです。あさって土曜日は各地で日差しが届き、日中は汗ばむ暑さになるでしょう。



その後は雨雲が広がり、来週月曜日は雨や風が強まる所がある予想です。湿度が高く蒸し暑くなる日も多いでしょう。



引き続き、熱中症にはご注意ください。