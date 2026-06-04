馬喰横山や人形町、神田といった街に囲まれた小伝馬町エリア。にぎわいは周囲に及ばないものの、小伝馬町交差点を中心に魅力的な店が点在する。なかでもグルメ心を刺激する気鋭の新店と、胃袋だけでなく家庭的なぬくもりで心まで癒してくれる店をピックアップしました。足繁く通いたくなること間違いなしのエリアとお店です。【新店】食材の魅力を前面に出した一流の技をアラカルトで『Cheval（シュヴァル）』漆黒の肉塊が静かに放