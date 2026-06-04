小伝馬町、実は名店揃い。気鋭の新店から心ほぐれる老舗食堂まで通いたくなる5軒

馬喰横山や人形町、神田といった街に囲まれた小伝馬町エリア。にぎわいは周囲に及ばないものの、小伝馬町交差点を中心に魅力的な店が点在する。なかでもグルメ心を刺激する気鋭の新店と、胃袋だけでなく家庭的なぬくもりで心まで癒してくれる店をピックアップしました。足繁く通いたくなること間違いなしのエリアとお店です。

【新店】食材の魅力を前面に出した一流の技をアラカルトで『Cheval（シュヴァル）』

漆黒の肉塊が静かに放つ美味のオーラに目が眩む。噛み締めれば歯に伝わる心地よい弾力感、極上の旨み……くぅ、今思い出しても感動が舌に蘇る。

牛ほほ肉赤ワイン煮込み4800円

『Cheval（シュヴァル）』牛ほほ肉赤ワイン煮込み 4800円 肉感を楽しんでもらうため煮過ぎないよう火入れ。小泉さんは「マンダリン オリエンタルパリ」メインダイニングでスーシェフ、銀座「ティエリー・マルクス」の総料理長を務めた

一見地味な立ち位置の煮込みだが、一流が宿る味はこんなにも心揺さぶられるのか。フレンチの名匠ティエリー・マルクス氏の右腕として活躍し、パリや東京の高級店を渡り歩いた小泉敦子さんが2025年開業。驚くべきことにそこは何とワンオペ、全アラカルトのカジュアル空間！

「選択肢から選び取る悩ましさと楽しさを感じてほしくて」。

何といっても圧巻はその技術だろう。クラシカルな王道からサプライズ感が潜む料理まで味の振り幅は豊かな経験があるからこそ。一貫するのは圧倒的素材感だ。

特に肉料理は「そうそうこれが食べたかったんだよね」の期待を裏切らない量と構成。一方、自身の地元深川の郷土食を意識した「深川リゾット」は味噌を隠し味にする斬新さ。けれど味わえば確かにフレンチだからまあ驚く。

｢私の料理を楽しんで、ではなく、おいしい料理がある日常を楽しんでほしい｣。

ゆえに選んだ地が下町の暮らしが残る小伝馬町なのも納得。今日も小さな店の灯りに、食いしん坊が集まってくる。

『Cheval（シュヴァル）』シェフ 小泉敦子さん

シェフ：小泉敦子さん「理想は自分が行きたい店。選ぶ楽しさをぜひ」

『Cheval（シュヴァル）』カウンター8席。調理は師匠の教え「引き算の料理」が軸にある。店名はフランス語で「馬」。地名に由来＆長年過ごした欧州は馬と関わりが深いことから。小泉さんも午年！

［店名］『Cheval（シュヴァル）』

［住所］東京都中央区日本橋大伝馬町12-20Kkビル1階

［電話］03-3527-2442

［営業時間］17時〜23時（21時最終入店）

［休日］水・他不定休

［交通］地下鉄日比谷線小伝馬町駅1番出口から徒歩4分

【新店】目から鱗のアイディアが光る名物に感心！『おでん・焼魚 中ノ森』

世の常識は一旦置くことの楽しさをこの店で学びました。だってクロワッサンをおでんにしようと誰が考えます？

関西風の澄んだダシに浮かぶそれ。炭火で焼いてるから初めサクサク、食べ進めれば染み染みの味に変化して食感じゅわっ。追いバターとチーズが美味に拍車を掛ける。旨ぁ。

一皿おでんクロワッサン429円、一皿おでんニラ醤油豆腐539円、おでん（大根275円・たまご209円・わかめ429円）

『おでん・焼魚 中ノ森』（手前から）一皿おでんクロワッサン 429円、一皿おでんニラ醤油豆腐 539円、おでん（大根 275円・たまご 209円・わかめ 429円） おでんは定番の他に和洋の一体感があるクロワッサンなどひと捻りした名物も。カツオベースのダシは低温でじっくり仕込んだ秘伝のクリアな味

これ、おでん好きの代表の森みずほさんがオニオングラタンスープをヒントに考案、和ダシに合うよう試行錯誤したんだそう。

もうひとつの看板が原始焼だ。炭火を囲むように食材を焼く日本古来の手法で、名物はイワシ。中でも数量限定「めたぼ鰯」は約130gの特大サイズ！炭の遠赤外線効果で身ふわふわ、新鮮だから内臓まで旨い。

〆で必食はこちらも森さん考案「スキ焼きごはん」。すき焼きの具を全部ご飯に乗せて掻き込みたいという子供時代の夢を形に。好きを貫く味、最高です。

『おでん・焼魚 中ノ森』（左）代表 森みずほさん、（右）副代表 中野大地さん

代表：森みずほさん、副代表：中野大地さん「築100年の長屋をリノベした店の雰囲気も楽しんでください」

『おでん・焼魚 中ノ森』

［店名］『おでん・焼魚 中ノ森』

［住所］東京都中央区日本橋大伝馬町4-3

［電話］080-5161-0327

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、17時〜23時（22時LO）※土は夜のみ

［休日］日・祝

［交通］地下鉄日比谷線小伝馬町駅3番出口から徒歩30秒

【安堵】現地の家庭に招かれたようなアットホーム空間『ダリア食堂』

えっと、ここどこか海外の家ですか？的なアットホームな雰囲気にこちらの心の扉もパアッと開く。異国情緒漂う店は屋根裏部屋のようなロフトもあって何とも寛げる空間だ。もともと世界の雑貨を販売していた店に食事ができるスペースを作ったことでモロッコ料理の食堂になったとか。

店主はフレンチ出身の佐々木志帆さん。なぜモロッコかと言えば、素朴な魅力に惹かれて現地で家庭料理を学んだから。スパイスやハーブで肉や野菜のおいしさを引き出す調理が多いのだが、これが刺激的な辛さではなく日本人に馴染みやすい味なのだ。

おすすめは骨付チキンを塩漬レモンやパプリカ等と煮込んだタジン。

チキンと塩レモンのタジン（フリットと）1300円※ランチはホブス付1100円〜、自家製ホブス1個200円

『ダリア食堂』チキンと塩レモンのタジン（フリットと） 1300円 ※ランチはホブス付1100円〜、自家製ホブス 1個200円 素材の旨みが凝縮した素朴な味。全粒粉入りのパン「ホブス」と一緒に

水はほぼ使わず、素材の水分が三角蓋内に水蒸気となって充満し、蒸し煮されることで旨み増幅。ポテトフリットを乗せるのが定番だそう。胃袋もほっこり満たされる。

『ダリア食堂』（右）店主 佐々木志帆さん、（左）娘 梛さん、看板猫 まるちゃん

店主：佐々木志帆さん、娘：梛さん、看板猫：まるちゃん

『ダリア食堂』

［店名］『ダリア食堂』

［住所］東京都中央区日本橋大伝馬町2-9

［電話］03-3663-3021

［営業時間］12時〜14時、18時〜22時※営業は変更あり、SNS等で要確認

［休日］月・土・日・祝

［交通］地下鉄日比谷線小伝馬町駅3番出口から徒歩1分

【安堵】旨い料理、お酒、活気で明日も元気に！『季節料理 小伝馬』

良店を見分けるコツのひとつに品書きのワクワク度があると思うのだが、この店はドンピシャだった。A4サイズに手書きでびっしり、日替わりの魚料理を中心に自家製カレーから幻とされる名店の餃子まで食べたいもん目白押し！

「テーマはハレの日よりケの日。居酒屋は肩の荷を下ろす場、毎日でも楽しめるよう栄養も考えてますよ！」とは3代目の福間大地さん。祖母が始めた店を家族や仲間と守るその姿勢は実に気持ちがいい。

さてまずは看板の海鮮からいきますか。自慢のマグロは赤身、トロ、希少な脳天を食べ比べできるのもうれしい限りだ。

本日の刺盛り2750円、お店で手作り！春の揚げたてがんもどき638円

『季節料理 小伝馬』（手前から）本日の刺盛り 2750円、お店で手作り！春の揚げたてがんもどき 638円 名物のマグロも入る。春は山ウド、夏はトウモロコシと季節で具が変わるがんもどきも人気

仕入れは｢浮気をするな｣の祖母の教えで信頼関係を築く仲卸から優先的にいい物が手に入るとか。

つまみは季節で具が変わる揚げたてのがんもどきを。粋な旬の味に気づけばお酒も2杯3杯、美味に酔いしれ心も軽やか。明日も頑張ろっかな！

『季節料理 小伝馬』（左）2代目 福間善行さん、（右）3代目 福間大地さん

2代目：福間善行さん、3代目：福間大地さん「60年以上前に創業。小伝馬駅近から移転して10年です！」

『季節料理 小伝馬』

［店名］『季節料理 小伝馬』

［住所］東京都中央区日本橋横山町3-15

［電話］03-6206-2770

［営業時間］11時半〜13時20分LO、16時半〜22時（21時LO）、土：15時〜21時（20時LO）

［休日］日・祝

［交通］都営新宿線馬喰横山駅A1出口などから徒歩2分

【安堵】路地裏に息づく伝説の味『朝から居酒屋 一亀』

皆さんは覚えているだろうか。いや、そもそもご存じだろうか。JR神田駅高架下で半世紀近く愛された「升亀」という伝説の大衆酒場を。

サラリーマンはもちろん、高円宮殿下も度々訪れた名店が閉店したのは2013年のこと。その後、従業員有志が集まって歴史ある味を受け継いだ。それがここ「一亀」である。

開業時は集客に苦労したそうだが、かつての常連客に助けられ、13年経った今も家族同然のスタッフ一丸で奮闘中。通し営業だってそのまま、看板に燦然と輝く升亀時代からの謳い文句「朝から居酒屋」の文字にもうれしくなる。

メニューは当時の味をほぼ残しており、名物の「いかげそ天ぷら」と「ジャンボメンチカツ」も変わらぬスタイルだ。

いかげそ天ぷら605円、紅生姜天528円

『朝から居酒屋 一亀』（手前から）いかげそ天ぷら 605円、紅生姜天 528円 天つゆをかけて提供する名物の「いかげそ天ぷら」は衣にダシが染みた味がクセになる

昔を知る人は懐かしさに小躍りするはず。一方、「巣作りポテトサラダ」など新たに工夫した「一亀」名物も。物語は続く！

『朝から居酒屋 一亀』共同経営 （後右）山本明彦さんと（前左）坂井吉美さん、（前右）料理長 遠藤雄三さん、（後左）スタッフ 坂井優佳さん

共同経営：山本明彦さんと坂井吉美さん、料理長：遠藤雄三さん、スタッフ：坂井優佳さん「伝統の味を守り一から始めようと一亀。今も頑張ってます」

『朝から居酒屋 一亀』

［店名］『朝から居酒屋 一亀』

［住所］東京都千代田区岩本町1-8-5

［電話］03-3862-1709

［営業時間］10時〜22時、土：11時〜21時、祝：12時〜20時

［休日］日

［交通］地下鉄日比谷線小伝馬町駅2番出口から徒歩3分

散策しつつ、江戸の一面に思いを馳せる

江戸時代、奥州街道沿いの大伝馬町は華やかな商業地として栄えたが、小伝馬町は江戸時代最大の伝馬町牢屋敷があるなど暗い側面のある町だったそう。

伝馬町牢屋敷

しかし、それも昔の話。伝馬町牢屋敷は江戸の面影を色濃く残し、路地を挟んだ向かいの十思スクエアには牢屋敷のミニチュアなどがある展示館や石垣、さらに十思公園内には牢屋敷で処刑された吉田松陰終焉の地の碑なんてものもある観光スポットだ。

公園に残る「松陰先生終焉之地」の碑

人形町〜大伝馬町〜小伝馬町にかけて散策すれば、江戸時代の様々な側面を垣間見ることができる。歩き疲れたら十思スクエアの銭湯でひと休み。でもって紹介店で舌鼓なんていかがですか？

撮影／西崎進也（シュヴァル、中ノ森、一亀）、浅沼ノア（ダリア食堂、小伝馬）、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、小伝馬町で出合った絶品料理の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】クロワッサンのおでんなんて見たことない！ 実はだしとよく合う（41枚）