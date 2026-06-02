４月に日本テレビに入社した新人アナウンサーの郄橋優菜（２３）、村上彩人（さいと、２４）が、２日の「ＺＩＰ！」（前５時５０分）と「ＤａｙＤａｙ．」（前９時）に生出演し、本格デビューする。“初鳴き”を前に、スポーツ報知の取材に抱負を語った。フレッシュで個性豊かな新人コンビが同局に加わった。村上アナは、憧れの担当番組に掲げる「ＺＩＰ！」でデビュー戦となり「明るく前向きに臨みます！」と気合十分。