４月に日本テレビに入社した新人アナウンサーの郄橋優菜（２３）、村上彩人（さいと、２４）が、２日の「ＺＩＰ！」（前５時５０分）と「ＤａｙＤａｙ．」（前９時）に生出演し、本格デビューする。“初鳴き”を前に、スポーツ報知の取材に抱負を語った。

フレッシュで個性豊かな新人コンビが同局に加わった。村上アナは、憧れの担当番組に掲げる「ＺＩＰ！」でデビュー戦となり「明るく前向きに臨みます！」と気合十分。郄橋アナも「朝の番組なので爽やかに新人らしく元気に頑張りたいです」と背筋を伸ばした。

道産子の郄橋アナは、中学時代に地元テレビ局を職場見学し「番組制作と出演者の両方の立場を担うアナウンサーの姿に憧れた」ことをきっかけに同職を志した。「大学時代は初心者でチアダンスに挑戦した」という体育会系な一面も。「独りでテレビを見ていても誰かといるような温かさや、安心感を届けられるような存在なりたい」と愛らしい笑みがはじけた。

村上アナは幼少期から歌うことが好きで、男声合唱団に所属した大学時代は「ＮＨＫのど自慢」でチャンピオン大会優秀賞に輝いた。“軽やかなテノールボイス”が武器で「声や言葉で頑張る人の背中を押せるアナウンサーになりたい」。ミュージカル鑑賞が趣味で、のど自慢大会出場時は、ゲスト出演した俳優・井上芳雄（４６）に「アナウンサーになって、いつか一緒にお仕事します」と宣言したといい、歌番組での共演を掲げる。

入社後の研修で先輩アナらから学んだ「ワクワクする気持ちと向上心」を大切に、お茶の間に優しく寄り添い、彩りを与えるアナウンサーを目指していく。（奥津 友希乃）

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◆郄橋 優菜（たかはし・ゆな）。横娃娃廓４月∨務て察札幌市Ｅ豕都立大人文社会学部ぁ屮劵襯淵鵐妊后」ゥ謄福璽汽奪ス「小、中学時代はジャズバンドに所属」ΠΥ疇以飼養管理士２級「動物に関する豆知識を五十音で言えます。好きな動物はクアッカワラビー」

◆村上 彩人（むらかみ・さいと）。横娃娃映８月岩手県一関市Ａ畭膽匆餡奮愽ぁ孱擅稗弌」「歌唱王」ゴ篌衒曄△曚薐を吹くこと、声楽「カラオケの十八番は新沼謙治さんの『嫁に来ないか』と尾崎紀世彦さんの『また逢う日まで』」神社検定２級、森林活用ガイド、防災士