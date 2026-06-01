［国際親善試合］日本 １−０ アイスランド／５月31日／国立競技場吉田麻也に代わって14分からピッチに立った伊藤洋輝を含めれば、アイスランド戦のスタメンの過半数を占めたのが、コンディションの不透明な選手たちだった。もちろん森保一監督は、メディカル等との綿密な連絡を経て代表招集をしたことを強調していたわけだが、もし彼らが実戦で故障を再発させれば緊急事態も想定されたはずなので、遠藤航が「足に違和感を訴え