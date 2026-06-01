米国・ＷＷＥのＰＬＥ「クラッシュ・イン・イタリア」（３１日＝日本時間１日、トリノ）で、?ビースト?ブロック・レスナー（４８）が、?ルーラー（支配者）?オバ・フェミ（２８）との「史上最大の再戦」を制した。４月の祭典「レッスルマニア４２」では、ナイジェリア出身でキャリア３年半の新怪物にパワーで圧倒されて惨敗。試合後はグローブとシューズをリングに置き、引退の意思を示した。団体側もレスナー引退と受け取って