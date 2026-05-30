【モデルプレス＝2026/05/30】お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が5月29日、自身のInstagramを更新。日頃の手料理を一挙に公開し、反響を呼んでいる。【写真】49歳ナベプロ所属芸人「絶対美味しい」色鮮やかな冷やし中華披露◆アンガールズ山根、手料理を一挙公開「晩御飯などお弁当やらここ最近作って写真撮るのを忘れなかったもの」とつづり、食卓やお弁当の写真を複数枚投稿。ちくわを煮込んだお鍋や具だくさんの麺類、ナス