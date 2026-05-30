アンガールズ山根、冷しゃぶに炒め物…バラエティ豊かな手料理一挙公開「見てるだけで喉がなる」「絶対美味しい」の声
【モデルプレス＝2026/05/30】お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が5月29日、自身のInstagramを更新。日頃の手料理を一挙に公開し、反響を呼んでいる。
【写真】49歳ナベプロ所属芸人「絶対美味しい」色鮮やかな冷やし中華披露
「晩御飯などお弁当やらここ最近作って写真撮るのを忘れなかったもの」とつづり、食卓やお弁当の写真を複数枚投稿。ちくわを煮込んだお鍋や具だくさんの麺類、ナスと肉の炒め物のほか、冷やし中華やポン酢を添えた冷しゃぶなどのメニューを披露している。
また投稿の最後には「日々家族のご飯など作ってるパパママ子供おじいちゃんおばあちゃんおつかれさまー」と記している。
この投稿には「見てるだけで喉がなる」「盛り付けも彩り考えてて尊敬」「絶対美味しい」「バラエティ豊かなメニューすごい」「労いの言葉が心に沁みる。山根さんもお疲れ様」といった反響が寄せられている。
山根は、2013年11月に一般女性と結婚。2015年5月に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】49歳ナベプロ所属芸人「絶対美味しい」色鮮やかな冷やし中華披露
◆アンガールズ山根、手料理を一挙公開
「晩御飯などお弁当やらここ最近作って写真撮るのを忘れなかったもの」とつづり、食卓やお弁当の写真を複数枚投稿。ちくわを煮込んだお鍋や具だくさんの麺類、ナスと肉の炒め物のほか、冷やし中華やポン酢を添えた冷しゃぶなどのメニューを披露している。
◆アンガールズ山根の投稿に反響
この投稿には「見てるだけで喉がなる」「盛り付けも彩り考えてて尊敬」「絶対美味しい」「バラエティ豊かなメニューすごい」「労いの言葉が心に沁みる。山根さんもお疲れ様」といった反響が寄せられている。
山根は、2013年11月に一般女性と結婚。2015年5月に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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