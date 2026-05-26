兵庫県の住宅で親子が殺害された事件で、指名手配されている男が、以前住んでいた隣の家に事件前後、一時滞在していた可能性があることが新たにわかりました。

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シートが、現場一帯を覆い隠すようにはりめぐらされています。

兵庫県たつの市で、田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）の遺体が発見されてから26日で1週間です。

記者

「大山容疑者が過去に住んでいた隣の実家でも、家宅捜索が行われています」

大山賢二容疑者（42）は、千尋さんを殺害したとして、全国に指名手配されました。

殺害された田中さん親子とは、およそ10年前まで“お隣さん同士”の関係でした。

2013年の大山容疑者の実家は、まだ生活感がありますが、去年10月には雑草が生い茂る“空き家”になっていました。

捜査関係者によりますと、事件前後、大山容疑者がこの実家に一時、滞在していた可能性も視野に入れ、捜査を進めていることがわかりました。

■見えてきた容疑者の足取り

逃亡を続ける大山容疑者の足取りが、少しずつ見えてきました。

事件発覚前の今月16日、大山容疑者は現場から20キロ以上離れた兵庫・高砂市で警察の職務質問を受けていました。

大山容疑者

「人を殺した」

このような趣旨の話をしましたが、話がかみ合わなかったため、警察は殺人事件だと把握できず、この時の所持金は550円ほどでした。

■たつの市内で複数の駅の防犯カメラに…

その後、大山容疑者は、一度は警察署に連れて行かれたものの、かつて住んでいた実家まで送り届けられました。翌17日の早朝には…

近隣住民

「（早朝）4時20分くらいに、この階段のところに腰かけていたみたいで、『用事なんですか』と言ったら、すーっと立って人の顔見てまた腰かけた。すごい薄着で、黒い帽子にメガネ、白いマスク。ブルブル震えていた。すごくガリガリ」

玄関付近に座っていた大山容疑者と特徴が似た“不審な人物”を近隣住民が目撃していました。さらに…

記者

「現場から歩いて15分ほどの駅の防犯カメラに、事件後、大山容疑者の姿が映っていました」

事件以降の数日間、たつの市内の複数の駅の防犯カメラに、大山容疑者が映っていたことが明らかになりました。

警察は、電車を使って逃走した可能性もあるとみています。

事件後の防犯カメラの映像では、衣服に血のあとが残っておらず、大山容疑者が着替えて移動した可能性もあります。

警察は、まだ発見されていない凶器や衣服を捨てたり、隠したりした可能性も視野に捜査しています。

■現場付近を徘徊…なぜ

捕まるリスクがあるのに、なぜ現場付近を徘徊していたのか、犯罪心理に詳しい専門家は…

犯罪心理学者 東京未来大学副学長・出口保行さん

「警察車両に乗せられて、警察官と一緒に、その場（事件現場付近）に行くわけですから、“より強い刺激を求めていた”のであれば、ある程度説明は可能。社会の受け止め方をもっとリアルに知りたかった。現場周辺にいた一番の目的なのではないか」

専門家によると、事件への反応をより近くで感じたいと考えていた可能性もあります。

警察は、情報提供を呼びかけるとともに行方を追っています。