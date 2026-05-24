新年度にあわせてスマートフォンを買い替えたいと考える人は多いかもしれません。できるだけ安くiPhoneを手に入れたいと調べていると、「2年後に返却すれば負担が軽くなる契約」を目にすることがあります。俗に言う「スマホ残クレ」という制度です。 ただし、仕組みを知らないまま契約すると、想定外の費用が発生する可能性があります。本記事では、スマートフォンの残価設定型契約の基本と注意点を分かりやす