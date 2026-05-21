去年1年で7カ国を旅した。目的はいつも「おいしいものを食べること」。スペインでパエリアを食べ歩き、たどり着いたのはちくわだった。料理クリエイター・はるあんさん、25歳。「おいしいしか探してないんですよね」と笑うその人が、簡単レシピに込めた思いとは。クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」で語ってくれました。 型に入れて、混ぜて、焼くだけ--「これでいいじゃん」の誕生 収録当日、はるあ