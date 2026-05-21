ガーデニング作業をするために、簡易バリケードを設置したという飼い主さん。そこにビションフリーゼさんがやってきて…想定の光景が話題になっているのです。 ふわふわだからこそのハプニング！？微笑ましい光景は記事執筆時点で13万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：庭で作業するため『バリケード』を設置した結果→犬が様子を見に来て…まさかの『A