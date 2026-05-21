ガーデニング作業をするために、簡易バリケードを設置したという飼い主さん。そこにビションフリーゼさんがやってきて…想定の光景が話題になっているのです。

ふわふわだからこそのハプニング！？微笑ましい光景は記事執筆時点で13万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：庭で作業するため『バリケード』を設置した結果→犬が様子を見に来て…まさかの『AIのバグのような顔面』】

作業中にバリケードを設置したら、犬が…

Xアカウント『@meromi_desu』に投稿されたのは、ビションフリーゼ「ムーン」ちゃんのお姿。

この日、飼い主さんは自宅のお庭でガーデニング作業をされていたのだそう。その間、簡易的なバリケードを作ってムーンちゃんには待っていてもらうことにしたのだといいます。

想定外だった『AI生成で起こるバグみたいな光景』に反響

大きめの格子状になったガーデンフェンス越しに、飼い主さんの様子を見守っていたというムーンちゃん。

少しでも近づきたい、飼い主さんの方に行きたいという気持ちが溢れて前のめりになった結果、ムーンちゃんのふわふわなお顔、体がフェンスに食い込んでしまうことに…。

柵がふわふわの毛並みに埋まってしまうことで目の錯覚が起こり、一見するとムーンちゃんが柵の向こう側にいるのか、はたまた手前側にいるのかさえ分からなくなってしまうほど。

この後、どうにか飼い主さんの側に行くためにこっそりバリケードを突破しようとしたというムーンちゃん。

飼い主さんにバレてしまい『ダメだよ』と声を掛けられると、『ちがうもんここで寝ようとしただけだもん』とばかりにふて寝を始めるという可愛すぎる場面もあったそう。

まるでAI画像の生成ミス、バグが生じた時に見られるような光景をリアルで生み出してしまったムーンちゃんのお姿は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「このままスルッと通り抜けちゃいそう」「刺さってますね…！」「AI生成で時々おこるバグｗｗｗ」「AIの処理ミス並みの食い込み方ですね」などのコメントが寄せられています。

ふわふわでもこもこな甘えん坊な男の子

2024年10月28日生まれのムーンちゃんは「むんちゃん」の愛称で親しまれているビションフリーゼの男の子。ふわふわでもこもこ、甘えん坊な性格の持ち主で、いつでもどこでも飼い主さんと一緒に過ごしたいのだとか。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすムーンちゃんのお姿は日々多くのユーザーにビションフリーゼの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@meromi_desu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。