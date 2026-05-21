89歳・北島三郎、YouTube登場で近影に反響「お元気でよかった〜」 弟子・大江裕と貴重対談
演歌歌手の北島三郎（89）が、21日までに公開された弟子・大江裕（36）のYouTubeチャンネルに登場した。
【動画】89歳・北島三郎、YouTube登場「お元気でよかった〜」
大江の最新シングル「あばよ さよなら／女の夜汽車」発売にあわせた動画で、「神回！師匠・北島三郎と対談!!」と銘打ち、北島と大江の2ショットトークが実現した。
「あばよ さらば」「女の夜汽車」ともに、北島が原譲二名義で作詩・作曲を手がけ、弟子に提供した。動画では、北島が歌に込めた思いや、大江への期待を伝えた。
また、大江がデビュー18年目に入り、36歳になったと報告。北島は「お笑い系でもなんでもない。立派な歌手です。立派なアーティストの一人です」と太鼓判。さらに「運の良いときと運のないときがあるのよ。そういう意味では、（大江は）運が良い時期になってきたかなと感じる」と優しく語りかけた。
ファンからは「サブちゃん、お久しぶりにお目にかかりました！」「お元気でよかった〜」「貴重な対談映像ありがとうございます」など、多数の声が寄せられている。
【動画】89歳・北島三郎、YouTube登場「お元気でよかった〜」
大江の最新シングル「あばよ さよなら／女の夜汽車」発売にあわせた動画で、「神回！師匠・北島三郎と対談!!」と銘打ち、北島と大江の2ショットトークが実現した。
「あばよ さらば」「女の夜汽車」ともに、北島が原譲二名義で作詩・作曲を手がけ、弟子に提供した。動画では、北島が歌に込めた思いや、大江への期待を伝えた。
ファンからは「サブちゃん、お久しぶりにお目にかかりました！」「お元気でよかった〜」「貴重な対談映像ありがとうございます」など、多数の声が寄せられている。