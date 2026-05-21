「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」イメージ東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念して、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾のグッズやフードスーベニアなどが7月7日から登場する。第2弾では、青色探しにでかけたダッフィーたちが、いろいろな場所で青色を見つけて