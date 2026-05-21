東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念して、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾のグッズやフードスーベニアなどが7月7日から登場する。第2弾では、青色探しにでかけたダッフィーたちが、いろいろな場所で青色を見つけて楽しんでいる様子がデザインされている。

また、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタではスペシャルメニューを提供するほか、ディズニーリゾートラインでも「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」デザインのフリーきっぷを販売する。

「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のストーリーは、ダッフィーたちは前の日に作ったファインド・ブルー号に乗って、青色を探しに出かけました。みんなで進んでいると、空を飛ぶ青い鳥を見つけました。あとを追っていくと、青い花でいっぱいの花園が！シェリーメイは、その花でみんなに花冠を作り、オル・メルにはレイを作ってプレゼントしました。優しい香りに包みこまれたオル・メルは、葉っぱの笛で青い花をイメージしたメロディーを作ってシェリーメイに贈りました。リーナ・ベルは青い実が落ちているのを見つけました。それをたどっていくと、その先には珍しい青いフルーツがたくさん！アイデアが浮かんだクッキー・アンは、持ってきたいくつものカップケーキと青いフルーツを組み合わせて、見たこともないようなわくわくするデザートを作り、それを「ブルーフォレスト」と名付けました。ジェラトーニが日の暮れかけた空を青いクレヨンで描いていると、「青白い星がたくさん集まって、キラキラ光る川みたいだね」とダッフィーがいいました。すると、ステラ・ルーがその中でもいちばん明るく光る星を指差して、「あの星はこんな感じね」と星をイメージしたダンスを披露しました。そうしているうちにみんなが集まってきて、満天の星空を見上げながら、それぞれが見つけた青色について語り合いました。みんなの目は、星空のようにきらきらと輝いていました。





グッズは、ダッフィーたちがカラフルな三輪車に乗って楽しんでいる様子を表現したぬいぐるみチャームや、アイテムを組み合わせて楽しめるリングとマルチケースが登場する。ダッフィーたちの顔がデザインされたリングは全部で7種類あり、身につけて楽しめるほか、マルチケースの内側にあるスリットに収納することができる。マルチケースの内側には、ダッフィーたちが青色探しの旅で見つけたものが散りばめられたマップがデザインされている。さらに、トートバッグやバンダナなども登場する。トートバッグは表と裏で、第1弾と第2弾それぞれのデザインが描かれており、ダッフィーたちの青色探しの旅のストーリーを存分に感じることができる。大判のバンダナは首元に巻いたり、バッグにつけたりと、その日のコーディネートに合わせてさまざまなアレンジを楽しめる。





このほかいろいろな場所で青色を見つけているダッフィーたちの様子が描かれた、デコレーションマグネットセット、きんちゃくセット、フェイスタオルが登場する。ダッフィーたちがどんな旅に出かけたのか想像を膨らませながら楽しめるデザインとなっている。そのほか、ティッシュボックスカバー（シェリーメイ、オル・メル）、クッション（ダッフィー、ジェラトーニ、ステラ・ルー）、フォトスタンド（リーナ・ベル、クッキー・アン）など、おうちでもダッフィーたちのストーリーを楽しめる。





「ケープコッド・クックオフ」では、夏にぴったりの新メニューとして、紅茶ゼリーとソーダを組み合わせたドリンクが登場する。さわやかな炭酸で割ったドリンクに、ダッフィーの顔をモチーフにしたトッピングを浮かべた。よく混ぜて食べてほしいという。また、ダッフィーたちが見つけたさまざまな「青色」をテーマにした第2弾のフードスーベニアが登場する。紅茶パンナコッタ＆ミルクムースにはスーベニアカップを、ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）にはスーベニアプレートを付けることができる。そのほか、スーベニアランチケースやスーベニアドリンクボトルを対象メニューに付けることができる。





東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの中国料理レストラン「シルクロードガーデン」では、7月7日から8月24日までの期間、“ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！”カントニーズランチが登場する。前菜や中国蒸しパン、メイン料理に加えて、満天の星空とダッフィー＆フレンズのモチーフがあしらわれたデザートを楽しめる。そのほかにも同店舗ではランチタイムに、マスカットジュースやグァバジュースをベースに、ピンクグレープフルーツやパッションフルーツ、ライムなどのさわやかな酸味も感じられる、夏にふさわしいさっぱりとした味わいの“ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！”スペシャルドリンクを用意する。





ディズニーリゾートラインでは、7月7日から「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」デザインのフリーきっぷを各駅の自動券売機で販売する。





9月4日に25周年を迎える東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中だ。さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」に包まれ、お祝いの気持ちが高まり、笑顔が広がっていく25周年の東京ディズニーシーで、心きらめく祝祭をめぐる旅を体験してほしい考え。

［登場日］7月7日（火）

東京ディズニーリゾート＝https://www.tokyodisneyresort.jp