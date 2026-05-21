高市首相が編成の検討を指示している補正予算案の規模について、政府・与党は3兆円程度で調整していることがわかりました。高市首相は、中東情勢を受けた物価高や経済への影響に対応するため、今年度補正予算案の編成を含めて必要な対応の検討をすでに指示しています。この補正予算案には、ガソリン補助金を継続するために予備費を積みますことが検討されています。複数の政府・与党関係者によりますと、補正予算案の規模は3兆円程