１７日、東北アジア雲端草原で愛犬と共に走るファンラン参加者。（瀋陽＝新華社配信）【新華社瀋陽5月21日】中国遼寧省瀋陽市のレジャー施設「東北アジア雲端草原」で17日、愛犬を同伴できるファンランイベントが開催され、参加した約100組が1.5キロと3キロのコースを走った。瀋陽市ではここ数年、「ペット経済」が急速に拡大。企業情報サイト「天眼査」によると、市内で営業しているペット関連企業は3万5千社を超える。市は関