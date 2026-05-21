整理収納アドバイザーの大森智美です。まもなく到来する「梅雨シーズン」。湿気や・カビ・ニオイが気になるシーズンでもありますよね。特に衛生面が気になるキッチンは湿度や気温が上がる前に整理して対策しておきたい場所の一つです。今回は、梅雨シーズン前に見直しておきたいキッチン収納のポイントをお伝えします！【詳細】他の記事はこちらまずは、食材やキッチンアイテムの整理から！まず始めたいのが、「整理」の工程。キッ