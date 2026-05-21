俳優の市原隼人さんが、２１日、自身のインスタグラムを更新。愛車でドライブに出かけたことを明かしました。 【写真を見る】【 市原隼人 】愛車「日産・スカイラインGT-R」R32型でドライブ「今回の旅はひたすらにR32を走らせた」「RB26DETTエンジンはすこぶる調子がいい」市原隼人さんは「久しぶりに自分の時間ができたので、旅に出た。」と、投稿。続けて「大切な方に、素敵な頂き物のお返しを直接渡しに名古屋へ…その