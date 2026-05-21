俳優の市原隼人さんが、２１日、自身のインスタグラムを更新。

愛車でドライブに出かけたことを明かしました。



【写真を見る】【 市原隼人 】 愛車「日産・スカイラインGT-R」R32型でドライブ 「今回の旅はひたすらにR32を走らせた」「RB26DETTエンジンはすこぶる調子がいい」





市原隼人さんは「久しぶりに自分の時間ができたので、旅に出た。」と、投稿。



続けて「大切な方に、素敵な頂き物のお返しを直接渡しに名古屋へ…そのまま京都、長野へ行くことにした。」と、記しました。







そして「日が昇る前に自宅を出て、朝日を背に自分の影を追うようにひたすら走り続け、名古屋で朝食を食べ、京都を少し散策ながら夕食につくと、長い歴史を持つご家族経営の老舗の料亭のご主人や女将さん、料理人の方の心意気に心が温かくなり先代から守り続けてきた京料理の技術や人間味やおもてなしがたまらなく嬉しくて、帰り際に何度も頭を下げた。」と、綴りました。







更に「長野ではスカイラインミュージアムに訪れ、生涯忘れられない気持ちになった。歴代のスカイライン、様々なGT-Rや関連するものなどを前に心臓が高まり、息ができなくなりそうになった。…いまだ感動がやみません。」と、記しました。









市原隼人さんは「今回の旅はひたすらにR32を走らせた。」と、投稿。



続けて「これもまた、歴史や企業開発努力、国産が築いた世界から称賛される日産の伝説的な功績に惚れてる。」「少しずつ整備しながら、信頼するエンジニアが手をいれる車体は絶好調。茹だる様な暑さの中、何時間も回り続けるRB26DETTエンジンはすこぶる調子がいい。」と、記しました。







そして「日本の景色や様々な技術や精神に触れるたびに、なんて素敵な国に生まれたんだろと感銘を受けながら、日本人である喜びを噛み締める旅がたまらなく好きだ。」「また、いつ旅に出れるかな。」と、その思いを綴っています。







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