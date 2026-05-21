サンタローザ島で発生した大規模な山火事は19日時点で約69平方キロを焼き尽くした/US Coast Guard（CNN）米カリフォルニア州チャネル諸島国立公園を構成するサンタローザ島で大規模な山火事が発生し、約3分の1が焼失した。この島には他では見られないものも含め希少な動植物数十種が生息している。火災は15日に発生した。同州の森林火災保護当局によると、19日夜の時点で火の手は約69平方キロに拡大しており、今年州内で発生した火